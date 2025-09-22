Сведения в отношении ООО «СПС» подлежат включению в реестр недобросовестных подрядных организаций
Согласно представленным сведениям Общество уклонилось от заключения договора на выполнение работ по капитальному ремонту общего имущества многоквартирных домов на территории Московской области, направленного по результатам аукциона.
Комиссией установлены обстоятельства, подтверждающие уклонение Общества от заключения договора.
Изучив представленные доказательства, Московское областное УФАС России пришло к выводу, что сведения в отношении ООО «СПС» подлежат включению в реестр недобросовестных подрядных организаций.