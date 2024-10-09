Светофоры на 11 дорогах отремонтировали в Подмосковье
Фото: [Минтранс МО]
Светофорные объекты отремонтировали на одиннадцати дорогах региона, передает Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.
Работы провели на региональной сети в десяти муниципальных образованиях, в том числе в Домодедово, Щелково, Мытищах, Коломне.
В частности были отремонтированы восемь светофоров на дорогах и три неисправные кнопки на светофорах на пешеходных переходах.
К примеру, светофоры отремонтировали на улицах Октябрьской Революции и Астахова в Коломне, а кнопки — на Текстильной улице в Лобне.