Светофоры на 11 дорогах отремонтировали в Подмосковье

Работы провели на региональной сети в десяти муниципальных образованиях, в том числе в Домодедово, Щелково, Мытищах, Коломне.

В частности были отремонтированы восемь светофоров на дорогах и три неисправные кнопки на светофорах на пешеходных переходах.

К примеру, светофоры отремонтировали на улицах Октябрьской Революции и Астахова в Коломне, а кнопки — на Текстильной улице в Лобне.