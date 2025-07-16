Свидетельства на социальную ипотеку вручили пяти тренерам Подмосковья

В Подмосковье пяти тренерам-преподавателям спортивных школ вручили свидетельства на социальную ипотеку. Об этом рассказали в Министерстве жилищной политики Московской области.

В частности, сертификаты получили тренер областной спортивной школы олимпийского резерва по летним видам спорта Дмитрий Подшибякин, тренер муниципальной спортшколы Звенигорода Мария Сафронова, тренер региональной спортшколы олимпийского резерва по единоборствам Александр Федосов, тренер областного училища олимпийского резерва № 1 Хочбар Нурмагомедов и тренер региональной спортшколы олимпийского резерва по игровым видам спорта Станислав Кочергин.

В общей сложности с 2018 года свидетельства на соципотеку в регионе получили более 70 тренеров.

В этом году в области планируется выдать сертификаты 296 специалистам, в том числе 161 медику и 73 учителям.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о молодых ученых, которые получили свидетельства на соципотеку.