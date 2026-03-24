Свыше 11 тыс. реестровых ошибок исправили в сведениях ЕГРН в Подмосковье в 2025 году

По итогам 2025 года в сведениях Единого государственного реестра недвижимости (ЕГРН) в Подмосковье исправили более 11,3 тыс. реестровых ошибок. Об этом сообщает Министерство имущественных отношений Московской области.

«В Подмосковье продолжается работа по повышению точности данных о недвижимости. Задача возложена на Роскадастр по Московской области и Управление Росреестра по Московской области», — отметили в ведомстве.

В числе наиболее частых ошибок — пересечение границ соседних участков; несоответствие фактической площади объекта; расхождение границ участка с картографическими материалами.

