«Скидка, которая убьет ваш бюджет»: туристов предупредили о новой волне мошенников перед летом

Лето — пора отпусков, а для аферистов — сезон охоты. Зампред комитета Госдумы по туризму Сергей Кривоносов предупредил россиян: мошенники активизировались. Они создают фейковые сайты отелей, лагерей и турфирм, чтобы выманить у вас деньги и личные данные. Об этом сообщает «Lenta.ru»

Схема старая, но от того не менее опасная. Вам приходит «выгодное предложение»: скидка, горящий тур, бронь номера со скидкой 50%. Человека торопят: «Успейте, предложение ограничено!» Жертва в панике переводит деньги или вводит данные карты на поддельном сайте. Все. Деньги уплыли, а путевка оказалась фейком.

Кривоносов советует: не переходите по ссылкам из мессенджеров и смс. Не сообщайте коды подтверждения. Проверяйте адрес сайта и доменное имя. Если цена подозрительно низкая — это красный флаг. Лучше потерять «скидку», чем все сбережения.

Особенно уязвимы те, кто ищет бюджетный отдых для детей. Лагеря, путевки на море — здесь аферисты особенно активны. Помните: официальные сайты имеют домены .ru, .рф, а не странные комбинации букв и цифр.

