Названа цена самой дешевой квартиры в центре Москвы

В мае 2026 года аналитики агентства недвижимости «Араника Эстейт» поделились с редакцией « Ленты.ру » данными о ценовых рекордах на вторичном рынке студий в центральной части Москвы. Специалисты выяснили, что наименьшая стоимость подобного объекта составила 3,7 миллиона рублей.

В агентстве уточнили, что за эти деньги предлагается микростудия, расположенная в престижном районе у Чистых прудов. Эксперты обратили внимание на два ключевых параметра лота: его общая площадь равняется всего восьми квадратным метрам, а также в помещении полностью отсутствуют окна.

Противоположный ценовой полюс, как сообщили в «Аранике Эстейт», занимает готовая студия премиум-класса. Ее стоимость аналитики оценили в 247,1 миллиона рублей. При этом площадь объекта, по данным экспертов, составляет 93 квадратных метра.

Специалисты по недвижимости также подсчитали разрыв между двумя этими предложениями. По их информации, разница между минимальным и максимальным бюджетом покупки студии в центре столицы превышает 243 миллиона рублей.

