«Загар — это не красота, а защита от травм»: онколог предупредил о смертельной опасности

Шоколадный загар, который миллионы считают признаком здоровья и красоты, на самом деле — медленное самоубийство. Онколог Дмитрий Пензов раскрыл правду: загар — это защитная реакция кожи на повреждение ультрафиолетом. И каждое такое «повреждение» накапливает мутации, ведущие к раку. Об этом сообщает «Lenta.ru»

Многие по-прежнему уверены, что загорелая кожа — синоним силы. Врач предупреждает: регулярное и бесконтрольное пребывание под солнцем — это бомба замедленного действия. Особенно опасны часы с 11:00 до 16:00, когда ультрафиолет максимально агрессивен.

Но главное — солнечные ожоги, полученные в детстве и подростковом возрасте, в разы увеличивают риск развития меланомы и других видов рака кожи во взрослой жизни. То есть, обгоревший на пляже ребёнок расплачивается за это через десятилетия.

Отказ от солнцезащитных средств тоже опасен. Пензов советует использовать кремы с SPF 50+, носить головные уборы, одежду с закрытыми плечами и избегать длительного нахождения под прямыми лучами в дневные часы. И любое изменение родинок — сигнал бежать к врачу.

Ранее нутрициолог раскрыл реальное влияние CO2 на вес.