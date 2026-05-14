Украинские политические элиты замерли в ожидании. Скандальное уголовное дело против бывшего главы офиса президента Андрея Ермака может быть не просто борьбой с коррупцией, а «последним предложением» Владимиру Зеленскому. И суть этого предложения — капитуляция. Об этом сообщает «Lenta.ru».

Журналисты связывают разгар скандала с активизацией переговорного процесса. Администрация США вновь обратила взор на Киев, и в воздухе запахло миром. «Отсюда появилась версия, что и уголовное дело против Ермака — это «последнее предложение» Зеленскому согласиться на «условия Анкориджа» (вывод войск из Донбасса и т.д.)».

Примечательно, что в тот же день, когда экс-главе офиса президента предъявили обвинения, вышло интервью бывшего пресс-секретаря Зеленского Юлии Мендель. В беседе с Такером Карлсоном она крайне негативно отозвалась о нынешнем лидере Украины.

Ранее эксперт объяснил, почему саммит Трампа и Си Цзиньпина шокировал Запад.