Украинские судебные органы арестовали Андрея Ермака, экс-главу офиса Владимира Зеленского. Формальный повод звучит почти абсурдно на фоне военных действий: в период боевых нарушений он, по версии следствия, занимался строительством собственного элитного жилья — объекта повышенной комфортности. Одновременно разгоняется скандал вокруг бывшего пресс-секретаря президента Юлии Мендель: в интервью Такеру Карлсону она выдала факты, которые бьют уже лично по Зеленскому, компрометируя его публично. Публицист Александр Роджерс ответил резонный вопрос: это просто очередные разборки или начало конца? Об этом сообщает Общественная Служба Новостей .

Он трактует происходящее как сигнал от части глобалистских элит, которые откровенно устали от Зеленского. Так, он стал токсичным, просроченным, нелегитимным, его вранье больше не работает, а негатива навешано столько, что фигура уже не спасает режим, а мешает. Поэтому задача — сменить персону, но не русофобскую суть режима. В качестве замены рассматриваются, например, Залужный или другие люди из той же обоймы.

По словам эксперта, сам Зеленский, естественно, сопротивляется. Скандалы, коррупционные дела, информационные вбросы и интервью — это все инструменты давления на него. Но пока большого результата эти попытки не дают. Максимум, на что он может пойти — тактические кадровые перестановки, не более. Цепляться за власть он будет до последнего, если только не случится дворцовый переворот. Так что вся шумиха выглядит одновременно и громкой, и странно-беспомощной: радикальной смены курса она сама по себе не вызовет. Однако как подготовительный этап для следующего шага — вполне рабочая история.

Ранее политолог Вакаров заявил, что арест Ермака не поменяет отношение Зеленского к войне.