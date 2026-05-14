Арест Ермака: публицист раскрыл, это сигнал элит Зеленскому или начало конца
Эксперт Роджерс: Зеленского хотят сменить, но не менять русофобский режим
Украинские судебные органы арестовали Андрея Ермака, экс-главу офиса Владимира Зеленского. Формальный повод звучит почти абсурдно на фоне военных действий: в период боевых нарушений он, по версии следствия, занимался строительством собственного элитного жилья — объекта повышенной комфортности. Одновременно разгоняется скандал вокруг бывшего пресс-секретаря президента Юлии Мендель: в интервью Такеру Карлсону она выдала факты, которые бьют уже лично по Зеленскому, компрометируя его публично. Публицист Александр Роджерс ответил резонный вопрос: это просто очередные разборки или начало конца? Об этом сообщает Общественная Служба Новостей.
Он трактует происходящее как сигнал от части глобалистских элит, которые откровенно устали от Зеленского. Так, он стал токсичным, просроченным, нелегитимным, его вранье больше не работает, а негатива навешано столько, что фигура уже не спасает режим, а мешает. Поэтому задача — сменить персону, но не русофобскую суть режима. В качестве замены рассматриваются, например, Залужный или другие люди из той же обоймы.
По словам эксперта, сам Зеленский, естественно, сопротивляется. Скандалы, коррупционные дела, информационные вбросы и интервью — это все инструменты давления на него. Но пока большого результата эти попытки не дают. Максимум, на что он может пойти — тактические кадровые перестановки, не более. Цепляться за власть он будет до последнего, если только не случится дворцовый переворот. Так что вся шумиха выглядит одновременно и громкой, и странно-беспомощной: радикальной смены курса она сама по себе не вызовет. Однако как подготовительный этап для следующего шага — вполне рабочая история.
Ранее политолог Вакаров заявил, что арест Ермака не поменяет отношение Зеленского к войне.