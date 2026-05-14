Валюта станет «фантиком»: экономист объяснил, почему не стоит скупать дешевые доллары

Центробанк установил курс доллара ниже 74 рублей впервые с февраля 2023 года. Рубль продолжает укрепляться, и у этого процесса, по мнению экономистов, есть все основания. Кандидат экономических наук, доцент Финансового университета при правительстве РФ Игорь Балынин в беседе с «ФедералПресс» спрогнозировал дальнейшее снижение американской валюты — вплоть до отметки ниже 65 рублей к концу 2026 года. А пока эксперт советует избавляться от долларов и открывать рублевые вклады.

Рубль показывает уверенный рост, и это не ситуативная вспышка, а системная история. Так считает экономист Игорь Балынин, проанализировавший текущую ситуацию на валютном рынке..

«Считаю наблюдаемую ситуацию с укреплением рубля объективным отражением текущей социально-экономической ситуации», – прокомментировал Балынин.

Четыре столпа рублевой силы

Балынин выделил четыре ключевых фактора, которые тянут российскую валюту вверх:

Высокий уровень доверия со стороны россиян к национальной валюте

Активное развитие внутреннего туризма (деньги остаются внутри страны)

Укрепление экономических и политических отношений с партнерами по БРИКС, ШОС и ЕАЭС

Активное использование национальных валют в расчетах с этими странами

По словам экономиста, сейчас есть все предпосылки для возвращения рубля к его фундаментальным значениям — 65-68 рублей за доллар.

Прогноз: когда ждать 70 и ниже 65

График укрепления, по мнению Балынина, будет выглядеть так:

К началу июня 2026 года доллар может преодолеть отметку в 70 рублей

К концу года курс способен опуститься ниже 65 рублей

При этом эксперт подчеркивает: колебания валют были, есть и будут. Это нормально. Но стратегический тренд — укрепление рубля. По оценке экономиста, рубль в 2026 году будет снова одной из самых крепких валют.

Что делать с деньгами: советы экономиста

Эксперт дает четкие рекомендации тем, кто хранит сбережения в недружественных валютах:

Обменять доллары на рубли (прямо сейчас)

Разместить рубли на банковский вклад

Почему это выгодно? Балынин привел конкретный расчет. Если положить 600 тысяч рублей на полгода под текущие рыночные ставки, можно заработать около 40 тысяч рублей. Через полгода на счету будет уже 640 тысяч.

А вот покупку валюты в данный момент эксперт считает нерациональной. Причины:

Высокий риск финансовых потерь из-за колебаний курсов

Комиссии банков при валютообменных операциях (они съедают часть суммы)

Вместо этого Балынин советует присмотреться к рублевым инструментам сбережения. И чем раньше, тем лучше — пока курс доллара не упал еще ниже, а ставки по вкладам остаются привлекательными.

