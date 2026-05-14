Ошибки прощаются: Милонов выступил за возвращение артистов в Россию

Депутат Виталий Милонов неожиданно мягко высказался в интервью Общественной Службе Новостей о тех артистах, которые после отъезда из России захотели обратно. Поводом стала просьба Ольги Васильевой, супруги актера Дмитрия Назарова, — пара просит разрешить им вернуться на родину. Милонов подчеркивает: каждый россиянин имеет полное право посещать свою страну, и никаких преград на пути домой быть не должно.

Его удивляет другое — обращение приходит не от самого Назарова, а от жены. Но, несмотря на эту формальную странность, парламентарий считает, что артисты, которые раскаялись, осознали ошибки в публичных высказываниях о власти и политике, заслуживают право на возвращение.

Более того, он выражает надежду, что пример этой пары станет сигналом для других знаменитостей: пришло время подумать о возвращении домой. Итог прост — двери открыты для тех, кто сделал искренние выводы.

Ранее Стас Садальский призвал разрешить Дмитрию Назарову и Ольге Васильевой вернуться в Россию.