«Здесь нет победителей»: эксперт объяснил, почему саммит Трампа и Си Цзиньпина шокировал Запад

Двухчасовая встреча за закрытыми дверями, подчеркнутое равенство и ни слова о диктате. Саммит Дональда Трампа и Си Цзиньпина, по словам востоковеда Александра Ломанова, шокировал западных экспертов. Об этом сообщает «Lenta.ru».

Лидеры договорились развивать «конструктивные отношения», сохранить перемирие в торговой войне, открыть рынки и даже выступить против блокировки Ормузского пролива. Трамп назвал Китай «невероятным местом», а Си Цзиньпина — великим лидером и пригласил в США в сентябре. Но главное — предупреждение Пекина. Си пригрозил эскалацией в случае неправильного подхода к Тайваню.

Ломанов указал: угроза вооруженного конфликта из-за острова остается. «И США, и тайваньская администрация способны на непредсказуемые шаги», — считает эксперт. Однако до промежуточных выборов в США Трамп, скорее всего, будет избегать скандалов.

Что касается России, Ломанов уверен: Китай не станет бросать вызов Западу ради прекращения помощи Киеву. Пекин осуждает экспансию НАТО, но его приоритет — стабилизация мировой экономики.

