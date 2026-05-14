«Отец горит, сын в ужасе»: телеведущего подожгли в прямом эфире на глазах у его ребенка

Британский телеведущий Брэдли Уолш, известный по сериалу «Улица потрошителя» и игровым шоу, в прямом эфире рискнул жизнью. В программе «Брэдли Уолш и сын: Во все тяжкие с отцом» на канале ITV 64-летнего звезду подожгли на глазах у его 28-летнего сына Барни. Об этом сообщает The Sun.

Уолш надел огнеупорный костюм, лег на землю, после чего его облили горючей жидкостью и чиркнули зажигалкой. В считанные секунды пламя охватило все тело. Инструкторы, стоявшие рядом, оперативно потушили пожар.

Сын ведущего, по описаниям очевидцев, наблюдал за происходящим с ужасом на лице, не веря, что отца только что не сожгли заживо. Пострадал ли Уолш, не сообщается.

