«С лету не поймать»: академик Онищенко признался, что завалил ЕГЭ

Бывший главный санитарный врач России, академик РАН Геннадий Онищенко, который привык бороться с эпидемиями и принимать государственные решения, неожиданно признался: он не смог сдать ЕГЭ. Экзамен, который сотни тысяч школьников сдают каждый год, поставил в тупик даже маститого ученого. Об этом сообщает «Lenta.ru».

Оказалось, более пяти лет назад Онищенко участвовал в акции по сдаче ЕГЭ. И провалился. Не по знаниям, а по технологии сдачи. Ученый подчеркнул, что современные школьники, в отличие от него, изучают эту процедуру заранее, поэтому не испытывают трудностей.

Но сам факт того, что взрослый, образованный человек растерялся перед бланками и правилами заполнения, вызывает уважение к нынешним выпускникам. Человек, который боролся с африканской чумой свиней и свиным гриппом, оказался бессилен перед российским аналогом школьного теста.

