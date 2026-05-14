Почти половина экономики Украины существует вне закона. Международный валютный фонд (МВФ) официально оценил объем теневого сектора в 45 процентов ВВП. Это означает, что каждая вторая гривна не облагается налогами, не попадает в статистику и не работает на благо страны. Об этом сообщает «Lenta.ru».

Директор по коммуникациям МВФ Джули Козак заявила, что Киеву необходимо срочно выводить этот сектор в легальную плоскость. Параллельно страну призвали мобилизовать внутренние финансовые ресурсы, что имеет «действительно критическое значение». Иными словами, Запад устал затыкать дыры в украинском бюджете.

Напомним, бюджет Украины на 2026 год сверстан с дефицитом в 45 миллиардов долларов. Власти в Киеве рассчитывают покрыть его за счет внешних займов. Но в МВФ и других западных структурах все чаще звучат голоса, что без собственных налоговых поступлений и борьбы с коррупцией Украина никогда не станет самодостаточной.

