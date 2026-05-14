Пилотные транспортные технологии начали внедрять в повседневную работу

Проекты по цифровизации транспортной отрасли, которые еще недавно тестировались в экспериментальном режиме, сегодня постепенно переходят в формат полноценного коммерческого использования. Об этом ТАСС на форуме «Россия — Исламский мир: KazanForum» в Казани заявила директор ассоциации «Цифровой транспорт и логистика» и советник министра транспорта РФ Полина Давыдова.

По ее словам, отрасль сейчас проходит этап перехода от пилотных инициатив к практическому внедрению цифровых решений. В качестве одного из наиболее заметных примеров Давыдова назвала проект беспилотного логистического коридора, предусматривающий использование автономных грузовиков для перевозки товаров.

Она отметила, что сначала проект реализовывался на трассе М-11 между Москвой и Санкт-Петербургом, а позднее был распространен и на магистраль М-12 Москва — Казань. Кроме того, в ближайшие два года планируется нормативно закрепить возможность движения беспилотных грузовиков по дорогам общего пользования на основании федерального законодательства.

Среди других направлений цифровизации транспорта эксперт выделила внедрение биометрических технологий, развитие электронного документооборота и создание национальной цифровой транспортно-логистической платформы.

Также Давыдова сообщила, что с 1 сентября текущего года транспортные накладные на всех видах транспорта должны будут оформляться исключительно в электронном виде. По ее оценке, цифровые решения уже становятся неотъемлемой частью повседневной работы транспортного бизнеса и логистической отрасли.

Ранее сообщалось, что архитектура сегодня — это основа формирования образа страны.