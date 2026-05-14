Уход в отставку премьер-министра Латвии Эвики Силини и главы ее Минобороны Андриса Спрудса, по словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, может стать лишь началом. «Жертв киевского режима» среди прибалтийских политиков будет больше, если они не прекратят «играть с огнем». Об этом сообщает «Lenta.ru».

Песков прямо связал отставку латвийского правительства с транзитом украинских беспилотников через территорию страны. Не надо пропускать через свою территорию беспилотники, которые летят в сторону. Нынешние отставники могут оказаться не последним поколением «павших жертвой киевского режима».

Напомним, 14 мая парламент Латвии должен был рассматривать вопрос об отставке премьера. Силиня ушла, а вслед за ней сложил полномочия и глава оборонного ведомства. Формально причины — внутренние политические дрязги. Но Песков дал понять: истинная причина — в выполнении Ригой функции «аэродрома для украинских дронов».

