«Не последняя жертва»: в Кремле пригрозили Латвии новыми отставками из-за дронов для Киева
Песков заявил, что правительство Латвии может быть не последней жертвой Киева
Уход в отставку премьер-министра Латвии Эвики Силини и главы ее Минобороны Андриса Спрудса, по словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, может стать лишь началом. «Жертв киевского режима» среди прибалтийских политиков будет больше, если они не прекратят «играть с огнем». Об этом сообщает «Lenta.ru».
Песков прямо связал отставку латвийского правительства с транзитом украинских беспилотников через территорию страны. Не надо пропускать через свою территорию беспилотники, которые летят в сторону. Нынешние отставники могут оказаться не последним поколением «павших жертвой киевского режима».
Напомним, 14 мая парламент Латвии должен был рассматривать вопрос об отставке премьера. Силиня ушла, а вслед за ней сложил полномочия и глава оборонного ведомства. Формально причины — внутренние политические дрязги. Но Песков дал понять: истинная причина — в выполнении Ригой функции «аэродрома для украинских дронов».
