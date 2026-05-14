После покупки машины, оформления кредита или даже бронирования гостиницы через сомнительный сайт телефон может раскалиться от звонков с незнакомых номеров. С 1 сентября 2025 года в России действует закон об обязательной маркировке звонков от юрлиц, и количество нежелательных вызовов снизилось примерно на треть. Однако проблема массовых обзвонов и мошенничества далека от решения. Эксперт по информационным технологиям Павел Мясоедов объяснил интернет-изданию «Ямал-Медиа» , почему блокировки не панацея и как реально защититься от спамеров.

Любое действие, связанное с оставлением номера телефона в публичном или полупубличном пространстве, может обернуться неделями навязчивых звонков. Покупка или продажа квартиры, оформление кредита, регистрация на непроверенном сайте — все это резко повышает количество вызовов с неизвестных номеров. Причина не в мистике, а в хорошо отлаженной системе сбора и обработки персональных данных.

Как номера попадают к спамерам

Номера попадают к злоумышленникам из слитых баз, поясняет Павел Мясоедов. Контакты пользователей годами накапливались в даркнете, их добывали через взломы торговых сервисов и интернет-магазинов. Кроме того, люди порой сами оставляют свои данные на непроверенных ресурсах. Еще один канал — методы социальной инженерии, когда мошенники выманивают информацию обманом.

Спамеры не просто звонят по старым спискам. Они запускают сложную автоматическую комбинаторику, соединяя между собой различные базы, чтобы обновлять информацию. После того как номер оказывается в такой системе, начинаются навязчивые предложения услуг, опросы или попытки обмана.

Почему операторы не блокируют спам тотально

Очевидное решение — включить блокировку всех подозрительных звонков. Но на деле ситуация сложнее. Мясоедов выделяет несколько причин, по которым эта стратегия не работает в полную силу.

Многие операторы не блокируют спам полностью по двум причинам. Во-первых, они опасаются по ошибке отсечь действительно важные звонки — из банка, от службы доставки или от родственников. Во-вторых, операторы сами зарабатывают на коммуникации, и полное прекращение трафика им просто невыгодно.

Кроме того, спамеры используют технические уловки. Их автоматизированные системы обзвона часто применяют динамические номера с рандомным набором цифр, которые сложно предсказать и занести в черный список. Такой звонок не всегда идентифицируется как спам и в лучшем случае отмечается как «подозрительный» или «неизвестный».

Что реально работает: от приложений до полного отключения

Блокировку всех неизвестных звонков можно настроить в самом телефоне — такая функция есть как на Android, так и на iOS. Однако радикальное решение подходит не всем. Компромиссным вариантом Мясоедов называет установку дополнительного программного обеспечения: от разработчиков антивирусов, от самих операторов связи либо сторонние решения. Такие приложения предупреждают, что звонит мошенник, определяют название организации или показывают рейтинг номера, даже если он не внесен в черный список.

Способы защиты, помимо антиспама

Если спамеры атакуют особенно активно, эксперт советует прибегнуть к более хитрым методам.

Каждый звонок стоит денег для звонившей стороны — в среднем от 4 до 6 рублей. Если алгоритмы системы видят, что абонент долго держит трубку или, наоборот, постоянно сбрасывает вызов, его могут пометить как «неэффективная цель». После этого интенсивность звонков обычно снижается.

Еще один способ — ручная блокировка недобросовестных номеров. Это требует времени, но постепенно база личных контактов очищается.

В самых крайних случаях Мясоедов рекомендует выключить телефон на сутки или двое. Автоматизированная система обзвона, не получая ответа, удаляет номер из очередей на звонок. Абонент перестает существовать для спамеров.

Главное, что нужно помнить: тотальной защиты не существует, но сделать свою жизнь тише можно. Достаточно комбинировать методы и не давать спамерам обратной связи.

