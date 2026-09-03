Свыше ₽12 млн направили на организацию отдыха приемных семей Московской области с начала года
Приемные семьи Подмосковья с января получили ₽12 млн на организацию отдыха
Фото: [Медиасток.рф]
Приемные семьи Подмосковья с начала 2026 года получили более ₽12 млн на организацию отдыха и компенсацию расходов за купленные путевки. Об этом сообщает Министерство социального развития Московской области. По словам главы министерства Андрея Кирюхина, мерой поддержки были охвачены свыше 2,5 тыс. родителей и детей.
«Мы понимаем, насколько важно, чтобы каждая семья могла выбрать тот вид отдыха, который подходит именно им, и уже сейчас они могут получить частичную компенсацию за понесенные расходы или помощь к предстоящему отпуску», — отметил министр.
Мера поддержки включает в себя ежегодную матпомощь в размере ₽4,6 тыс. на каждого приемного ребенка либо компенсацию расходов на совместный отдых в размере до ₽6,9 тыс. на каждого члена семьи. Оформить меру поддержки можно здесь.
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил важность коммуникации с жителями.