Трамп выставил Европе счет: США потребуют вернуть миллиарды за Украину

Американский лидер намерен взыскать с европейцев сотни миллиардов долларов, которые ушли на вооружение Киева при Байдене — Трамп пообещал, что его администрация потребует возврата средств, даже если это придется делать с опозданием. Об этом сообщает Truth Social.

Дональд Трамп сделал громкое заявление, которое поставит Европу перед жестким выбором. По его словам, администрация Джо Байдена передала Украине и НАТО боеприпасы и вооружения на сотни миллиардов долларов совершенно безвозмездно — при том, что европейские союзники были готовы платить, если бы их только попросили. Теперь, как заявил Трамп, США официально потребуют эти деньги обратно, хотя и с некоторой задержкой.

Американский президент также обрушился с критикой на СМИ, которые, по его мнению, ложно сообщают о нехватке боеприпасов в США на фоне противостояния с Ираном. Он назвал такие публикации «предательскими отбросами» и подчеркнул, что Вашингтон располагает практически неограниченными запасами вооружений среднего и высокого качества. Более того, как заверил Трамп, в Штатах налажено производство боеприпасов в рекордных объемах — таких, каких не видели раньше. Эти запасы, по его словам, США приберегают для собственных нужд, а не распродают за рубеж.



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