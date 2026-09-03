Вопросы духовности и семейных ценностей обсудили на встрече молодежи Подмосковья, которая прошла в Ленинском округе. Мероприятие было организовано Министерством информации и молодежной политики Московской области совместно с Русской Православной Церковью. Участниками встречи стали 160 представителей молодежи из разных округов Подмосковья.

Мероприятие началось с молебна в Казанском храме. Затем участники перешли в Дом культуры «Буревестник» для открытого диалога со спикерами. В их число вошел настоятель Казанского храма, председатель Миссионерского отдела Подольской епархии священник Дмитрий Березин. Он отметил важность сохранения традиционных и семейных ценностей. Также обсудили тему противодействия терроризму.

«Сам терроризм как явление — это страшное зло, которое необходимо искоренять. Не так давно мы встречались с двумя бывшими заложниками Беслана и долго беседовали с ними. Ребята уже выросли, но признались, что эта трагедия осталась травмой, которая сопровождает их всю жизнь», — отметил Березин.

Вторым спикером встречи стал ветеран управления «В» ЦСН ФСБ России Максим Богатырев, который принимал участие в ликвидации теракта в Беслане. Он поделился реальными историями о мужестве сослуживцев, а также рассказал о современных угрозах.

В завершение встречи спикеры обратились к молодежи с напутственными словами. Березин призвал ребят быть самодостаточными, стремиться к лучшему и заниматься созиданием и творчеством. Богатырев призвал слушать себя.

«Будьте самими собой, слушайте внутренний голос, выберите свой путь, свое направление. Не бойтесь ставить амбициозные цели и достигайте их, а вслед ставьте новые. И тогда ваша жизнь наполнится смыслом, вы поймете, что не зря ее проживаете», — сказал он.

В России 3 сентября отмечается День солидарности в борьбе с терроризмом. В Подмосковье в этот день провели памятные мероприятия. К примеру, в Богородском округе молодежь зажгла свечи на площади Победы в Ногинске и выложила надпись «Мы помним Беслан». В Чехове волонтеры выложили из 3 тыс. свечей надпись «Нет террору». В Серпухове прошла акция «Дружба во имя Мира». В Раменском зажгли свечи в виде надписи «Терроризму НЕТ».

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил важность обеспечения безопасности жителей региона.