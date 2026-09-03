Рассольник за 20 минут: Роскачество раскрыло секрет банки, которая спасет любой обед

Час у плиты, горы грязной посуды и усталость вместо аппетита — так выглядит классическая варка супа, но Роскачество предложило альтернативу: достаточно открыть банку с волшебной заготовкой, и через 20 минут на столе будет полноценный рассольник, будто его варили весь день. Об этом сообщает REGIONS.

Эксперты Роскачества поделились лайфхаком, который превращает зимний суп в дело пяти минут. Секрет — в консервированной заправке, где уже подготовлены картофель, морковь, лук и, главное, соленые огурцы. Остается только вскипятить бульон или воду, засыпать крупу, а через четверть часа добавить содержимое банки. Никаких нервотрепок, никаких лишних кастрюль.

Главное правило: огурцы должны быть только бочковые, соленые, а не маринованные с уксусом. Их трут на крупной терке или режут кубиками, пассеруют с луком и морковью на масле, добавляют томатную пасту, рассол и немного сахара с уксусом — для баланса и сохранности. Крупу — перловку или рис — класть в банку не стоит, она разваривается и мутнит бульон. Лучше сварить ее отдельно, а уже перед подачей соединить с заправкой.

В статье приводят четыре проверенных рецепта: классический с томатом, светлый без томата (для перловки), пряный с хреном и чесноком и даже грибной вариант. Вся заготовка томится на плите не более 40 минут, после чего ее закатывают в стерильные банки. Хранится такая консервация до весны, а после вскрытия ее можно использовать не только для супа — добавлять в гуляш, тушеную капусту или даже делать холодный соус.

Роскачество уверяет: правильно приготовленная заготовка решает три задачи — сокращает время готовки до 20–25 минут, сохраняет витамины и позволяет разнообразить меню без ежедневных мучений.



Ранее икра из перца и баклажанов в 10 раз вкуснее и готовится проще.