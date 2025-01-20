Свыше 12 тыс. обращений предпринимателей поступило в ЦУР «Бизнес» Подмосковья в прошлом году

Свыше 12 тыс. обращений предпринимателей поступило в ЦУР «Бизнес» региона по итогам прошлого года, передает Министерство инвестиций, промышленности и науки Московской области.

Этот показатель на 7% превысил результат за 2023 год. При этом на 14% сократилось число сложных обращений, которые требуют включения в работу нескольких ведомств.

Из общего числа поданных обращений большинство — 99% — были решены. Оставшиеся вопросы уже в работе. Большинство запросов были связаны с открытием и ведением предпринимательской деятельности.