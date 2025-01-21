Свыше 130 тракторов приобрели сельхозпроизводители Подмосковья в прошлом году

Сельхозпроизводители региона по итогам прошлого года закупили 134 новых трактора, рассказали в Министерстве сельского хозяйства и продовольствия Московской области.

В частности, была закуплена техника таких моделей, как «МТЗ», «Ростсельмаш», «Кировец».

Помимо этого, за год в регионе закупили 19 зерноуборочных комбайнов, пять кормоуборочных комбайнов и 620 единиц другой техники и оборудования.

В Подмосковье для аграриев доступны различные меры государственной поддержки. К примеру, можно получить субсидию по возмещению части затрат на закупку техники.