Свыше 130 тракторов приобрели сельхозпроизводители Подмосковья в прошлом году
Подмосковные аграрии за год закупили 134 новых трактора
Фото: [Медиасток.рф]
Сельхозпроизводители региона по итогам прошлого года закупили 134 новых трактора, рассказали в Министерстве сельского хозяйства и продовольствия Московской области.
В частности, была закуплена техника таких моделей, как «МТЗ», «Ростсельмаш», «Кировец».
Помимо этого, за год в регионе закупили 19 зерноуборочных комбайнов, пять кормоуборочных комбайнов и 620 единиц другой техники и оборудования.
В Подмосковье для аграриев доступны различные меры государственной поддержки. К примеру, можно получить субсидию по возмещению части затрат на закупку техники.