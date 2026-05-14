Свыше 16 тыс. заявок на льготные путевки в лагеря оформили на портале госуслуг Подмосковья

С начала года жители региона активно пользуются возможностью обеспечить детям отдых в лагерях: на региональном портале госуслуг подано свыше 16 тыс. заявлений на получение льготных путевок. Об этом сообщила пресс‐служба Министерства государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.

Право на бесплатную путевку (1 раз в год) имеют дети льготных категорий в возрасте от 7 до 15 лет включительно. Воспользоваться услугой могут дети из малообеспеченных и многодетных семей, сироты, дети с ограниченными возможностями здоровья или находящиеся в трудной жизненной ситуации.

Услуга «Отдых детей в каникулярное время» доступна на региональном портале в разделе «Поддержка» → «Отдых и здоровье». Подать заявление может один из родителей или законных представителей ребенка. Решение по заявке поступит в личный кабинет заявителя в течение 6 рабочих дней.

