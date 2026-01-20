Свыше 166,7 тыс. тонн сыра произвели предприятия Подмосковья в 2025 году

В Министерстве сельского хозяйства и продовольствия Московской области подвели итоги работы по выпуску сырной продукции по итогам прошлого года. Всего в Подмосковье было выпущено свыше 166,7 тыс. тонн сыра.

С 2021 года Подмосковье является лидером в России по объемам производства сыра. В области в этой отрасли работает более 500 предприятий и 50 ферм.

Также Подмосковье лидирует по экспорту сырной продукции в стоимостном выражении. За прошлый год в зарубежные страны было отправлено 16 тыс. тонн сыра.

