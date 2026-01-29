Свыше 20 тыс. жителей обратились в Центры репродуктивного здоровья Подмосковья в 2025 году
В Центры репродуктивного здоровья Подмосковья за год обратились 20 тыс. человек
Фото: [Министерство здравоохранения МО]
В Центрах репродуктивного здоровья Подмосковья по итогам прошлого года оказали помощь более чем 20 тыс. жителей. Об этом рассказали в Министерстве здравоохранения Московской области.
На территории региона открыто 10 таких учреждений. В них ведут прием врачи, с которыми можно проконсультироваться по вопросам репродуктивного здоровья. Помимо этого, в центрах можно пройти полное обследование и курс лечения.
Записаться на прием можно через своего лечащего врача или по телефону 8 (800) 550-30-03. Помощь в учреждениях оказывается бесплатно в рамках ОМС.
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, как работает новая поликлиника, открывшаяся в прошлом году в Лобне.