Свыше 20 тыс. жителей обратились в Центры репродуктивного здоровья Подмосковья в 2025 году

В Центрах репродуктивного здоровья Подмосковья по итогам прошлого года оказали помощь более чем 20 тыс. жителей. Об этом рассказали в Министерстве здравоохранения Московской области.

На территории региона открыто 10 таких учреждений. В них ведут прием врачи, с которыми можно проконсультироваться по вопросам репродуктивного здоровья. Помимо этого, в центрах можно пройти полное обследование и курс лечения.

Записаться на прием можно через своего лечащего врача или по телефону 8 (800) 550-30-03. Помощь в учреждениях оказывается бесплатно в рамках ОМС.

