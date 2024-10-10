Свыше 20 тысяч звонков поступило в единый колл-центр трех регоператоров Подмосковья за месяц

Фото: [ Министерство по содержанию территорий и государственному жилищному надзору МО ]

По итогам прошлого месяца операторы единого колл-центра трех регоператоров Подмосковья получили двадцать с половиной тысяч звонков, сообщили в Министерстве по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области.

Также жители области направили на горячую линию единого контакт-центра регоператоров около трех тысяч письменных обращений.

Чаще всего жителей беспокоили вопросы платежей и задолженностей, заключения договоров, оформления заявок на вывоз мусора.

Контакт-центр расположен в Сергиевом Посаде, в нем работают три десятка специалистов. Обращения принимают с восьми часов утра до восьми часов вечера.