Свыше 200 земельных участков и помещений выставили на торги в Подмосковье в январе

В Подмосковье в январе 2026 года выставили на земельно-имущественные торги 205 объектов. Об этом рассказали в комитете по конкурентной политике Московской области.

Так, на торгах были представлены 114 участков в аренду и 83 участка на продажу, одно нежилое помещение в аренду и шесть нежилых помещений на продажу. Также на торги выставили один объект под водопользование.

К примеру, в Волоколамске выставили в аренду участок земли в селе Спасс. Земля предназначена для ведения личного подсобного хозяйства. Площадь участка составляет около 12 соток. Начальная цена на аукционе составляет 35,6 тыс. рублей в год.

В Дмитрове можно купить участок под личное подсобное хозяйство в селе Ивановское. Его площадь составляет 24 сотки. Стартовая цена объекта — 1,3 млн рублей.

