Свыше 250 тыс. школьников Подмосковья приняли участие во всероссийской олимпиаде «Безопасный интернет»

В Подмосковье участниками всероссийской онлайн-олимпиады «Безопасный интернет» стали более 250 тыс. школьников. Об этом рассказали в Министерстве образования Московской области.

Цель олимпиады — развить у детей навыки безопасного поведения в Сети и научить их ответственно использовать современные технологии. В ее рамках школьникам нужно выполнить восемь заданий, каждое из которых моделирует реальную ситуацию в Сети.

Принять участие в олимпиаде можно до 8 декабря. Для этого нужно пройти регистрацию на сайте проекта.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о реализации ИИ-проектов в области.