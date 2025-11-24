Свыше 250 тыс. школьников Подмосковья приняли участие во всероссийской олимпиаде «Безопасный интернет»
В Подмосковье участниками всероссийской онлайн-олимпиады «Безопасный интернет» стали более 250 тыс. школьников. Об этом рассказали в Министерстве образования Московской области.
Цель олимпиады — развить у детей навыки безопасного поведения в Сети и научить их ответственно использовать современные технологии. В ее рамках школьникам нужно выполнить восемь заданий, каждое из которых моделирует реальную ситуацию в Сети.
Принять участие в олимпиаде можно до 8 декабря. Для этого нужно пройти регистрацию на сайте проекта.
