Свыше 3 тыс. га областной земли получили фермеры Подмосковья в 2025 году

В Подмосковье по итогам прошлого года крестьянско-фермерские хозяйства и сельхозорганизации получили свыше 3 тыс. га областной земли. Об этом рассказали в Министерстве имущественных отношений Московской области.

Как отметил глава министерства Тихон Фирсов, в общей сложности сельхозпроизводителям и фермерам передали 83 участка земли. Они расположены на территориях 17 муниципалитетов.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил, что «сухие порты», которые находятся на территории области, имеют большое значение для развития экспорта продукции АПК.