Свыше 30 модельных библиотек создали в Московской области за 5 лет

В Подмосковье за последние 5 лет создали 33 модельные библиотеки. Об этом сообщил председатель Московской областной думы Игорь Брынцалов в Общероссийский день библиотек, который отмечается 27 мая.

По его словам, в Подмосковье открыто около 800 библиотек, а общее число их сотрудников превышает 3,1 тыс. человек.

«За последние годы в Подмосковье взят курс на модернизацию библиотек. Обновляется материально-техническая база, и, что принципиально важно, меняется сама философия библиотечного пространства. Флагманом этих перемен стали модельные библиотеки. Это инновационная концепция, которая превращает учреждение культуры в настоящий центр интеллектуального и творческого развития», — отметил Брынцалов.

В 2026 году в регионе планируется создать еще 3 модельные библиотеки. На эти цели предусмотрели около 24 млн рублей. Учреждение модернизируют в Жуковском, Ленинском округе и Фрязино.

