Свыше 30 тыс. человек прошли курсы школы для приемных родителей в Подмосковье

Курсы в подмосковных школах приемных родителей прошли свыше 30 тыс. жителей. Об этом говорится в сообщении Министерства социального развития Московской области.

Занятия проводятся бесплатно, в том числе доступен дистанционный курс. Для прохождения обучения нужно подать заявление. Сделать это можно в онлайн-формате.

Недавно в школах подготовили две новые программы. Одна из них посвящена теме приема в семью ребенка после вторичного возврата, вторая — теме взаимодействия с кровными родственниками. Оба проводятся в формате тренингов и длятся 32 часа.

Также с 2025 года доступен обновленный курс по подготовке профессиональных приемных родителей для создания ресурсных семей. Он длится 36 часов.

Ранее сообщалось, что губернатор региона Андрей Воробьев навестил воспитанниц детского приюта-пансиона, который открыт при Покровском Хотьковском женском монастыре.