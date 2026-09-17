Трофей на 1,3 метра: как рыбаку из Кокино удалось перехитрить осторожного сома-гиганта

Рыбалка на «Новом водоеме» в деревне Кокино, что в городском округе Кашира, увенчалась редкой удачей: одному из рыбаков посчастливилось вытащить сома впечатляющих размеров, сообщил REGIONS.

Администраторы паблика, посвященного этому водоему, отреагировали незамедлительно и выложили в соцсетях снимок счастливчика с добычей. Если судить по фотографии, пойманный сом вытянулся примерно на 1,3 метра. Специалисты подчеркивают: для экземпляров такого роста типична масса от 15 до 23 килограммов.

Общепринятые таблицы роста сомов позволяют оценить возраст рыбы в шесть-восемь лет. Это не старый, но уже вполне сформировавшийся хищник, успевший набрать серьезный вес.

По наблюдениям рыболовов, выловить крупного сома — задача из разряда сложных. Такой сом — не просто мощная рыба, а чрезвычайно осмотрительный и сообразительный охотник. В отличие от мелких собратьев, взрослые особи придерживаются оседлого образа жизни и облюбовывают глубокие ямы с корягами, где чувствуют себя в безопасности. Вдобавок рыбы слышат превосходно, поэтому на водоеме рыболовам приходится соблюдать полную тишину.

Вываживание подобного гиганта превращается в отдельное испытание для снастей и выдержки рыбака. Борьба способна растянуться на десятки минут, а порой и на часы: сом отчаянно сопротивляется, норовя уйти на глубину или запутать леску в корягах. Как отмечают специалисты, довести такое противостояние до победного финала под силу далеко не каждому, даже опытному рыболову.

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