Ставки по вкладам снижаются: куда нести деньги после изменения условий банков

Ставки по банковским вкладам постепенно идут вниз вслед за смягчением денежно-кредитной политики. Банк России в июле снизил ключевую ставку до 14% годовых и сохранил ее на этом уровне в сентябре. В первой декаде сентября средняя максимальная ставка по вкладам десяти крупнейших банков составила 12,95%. В такой ситуации закрывать все действующие вклады и срочно искать им замену необязательно. Как рассказала интернет-изданию «Подмосковье сегодня» кандидат экономических наук, доцент, заведующая кафедрой Государственной и муниципальной службы МОФ РАНХиГС Елена Галий, разумнее распределять накопления между несколькими инструментами в зависимости от того, когда могут понадобиться деньги.

«Не обязательно бросаться и менять все сразу. Часто оптимальна смешанная стратегия — часть оставить, часть перераспределить под новые условия. Если деньги точно не понадобятся в ближайшее время, можно зафиксировать текущую ставку на определенный срок, например, открыть долгосрочный вклад. Это позволит сохранить доходность, если ставки продолжат снижаться», — пояснила экономист.

При этом долгосрочный депозит подходит только для тех средств, которые не придется срочно снимать. При досрочном расторжении вклада можно потерять значительную часть начисленных процентов. Поэтому деньги, которые могут понадобиться в любой момент, эксперт советует держать на более гибких инструментах — например, накопительном счете. Его главное преимущество заключается в возможности свободно пополнять счет и снимать средства, однако банк может менять ставку.

Еще один вариант — облигации. По словам Галий, ОФЗ позволяют зафиксировать текущую доходность, а при дальнейшем снижении ключевой ставки стоимость длинных выпусков может вырасти. Корпоративные облигации надежных эмитентов способны давать более высокую доходность, но при их выборе уже необходимо учитывать кредитные риски компании. Облигации с плавающим купоном, напротив, могут оказаться удобнее в ситуации, когда ставки останутся высокими дольше ожидаемого.

Для короткого горизонта можно рассмотреть фонды денежного рынка. Они отличаются высокой ликвидностью, а их доходность обычно близка к текущим краткосрочным ставкам. При этом более рискованные инструменты — акции, золото и другие активы — эксперт рекомендует рассматривать прежде всего при долгосрочном горизонте и готовности к колебаниям стоимости.

«Классическое правило сейчас остается актуальным: не стоит складывать все яйца в одну корзину. Часть средств можно оставить на коротких вкладах или накопительном счете, чтобы сохранить ликвидность и финансовую подушку, а другую часть направить в облигации. При наличии долгосрочных целей и готовности к риску можно добавить другие активы», — отметила Галий.

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