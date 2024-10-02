Свыше 40 тысяч исследований на птичий грипп провели в Подмосковье с начала года

Свыше сорока тысяч исследований на птичий грипп провели подмосковные ветеринары с начала года. Об этом сообщили в Министерстве сельского хозяйства и продовольствия Московской области.

Птичий грипп — это острая вирусная болезнь птиц, при которой поражаются органы пищеварения и дыхания. Летальность при этом заболевании высокая. Через прямой контакт с зараженными птицами или поверхностями вирус может передаваться человеку.

В Подмосковье открыто множество птицеводческих предприятий, в том числе крупных. В связи с этим профилактика птичьего гриппа имеет огромное значение для поддержки эпизоотического благополучия региона.