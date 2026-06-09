Свыше 44 тыс. жителей Московской области прошли медицинскую реабилитацию с начала года

С начала года свыше 44 тыс. жителей Подмосковья смогли пройти курс медицинской реабилитации. Такую цифру озвучил заместитель председателя правительства региона — министр здравоохранения Московской области Максим Забелин.

В Подмосковье реабилитация доступна бесплатно по полису ОМС. Помощь оказывают в разных форматах: в круглосуточных и дневных стационарах, а также в амбулаторных условиях на базе местных поликлиник.

Программа восстановления рассчитана на пациентов, которым нужно прийти в себя после серьезных недугов и повреждений. Реабилитация актуальна для тех, кто перенес инсульт или инфаркт, прошел через хирургическое вмешательство либо столкнулся с травмами, болезнями дыхательной системы либо нарушениями в работе опорно‐двигательного аппарата.

Для каждого человека врачи подбирают персональный план восстановления. В него могут входить разные методы: занятия лечебной физкультурой, сеансы физиотерапии, массажные процедуры, тренировки на специальных тренажерах. Такой индивидуальный подход позволяет добиваться максимально эффективных результатов.

Чтобы попасть на реабилитацию, необходимо получить направление от лечащего врача, которое выдается при наличии соответствующих медицинских показаний.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил важность трансформации первичного звена.