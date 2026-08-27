Диетолог назвал самую полезную рыбу

Врач-диетолог Антон Поляков назвал самую полезную для здоровья рыбу, и в отличие от распространенного мнения, это не дорогой лосось или тунец, а мелкая жирная рыба — сельдь, сардины, скумбрия и мойва, которые богаты омегой-3 и омегой-7, содержат полноценный белок и при этом накапливают меньше токсинов, чем крупные виды. Об этом сообщает aif.ru.

Специалист пояснил, что польза рыбы определяется не размером, а содержанием жирных кислот и уровнем загрязнения. Мелкая рыбешка, такая как сельдь, сардины, скумбрия или мойва, представляет собой оптимальный баланс: она дает организму необходимые омегу-3 и омегу-7, которые поддерживают сердечно-сосудистую систему, уменьшают воспаления и положительно влияют на работу мозга, а также служит источником качественного белка.



При этом, как отметил Поляков, чем крупнее рыба, тем больше она накапливает в себе токсичные вещества — тяжелые металлы, ртуть и другие загрязнители, особенно в морской воде.



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