Вопросы противодействия фейкам обсудят на форуме в Москве

Форум «Диалог о фейках 4.0» пройдет в Национальном центре «Россия» 22 сентября. Организатором мероприятия выступает АНО «Диалог Регионы» при участии Международной ассоциации по противодействию недостоверной информации Global fact-checking network (GFCN).

В форуме примут участие более 2 тыс. человек из 80 стран. Участники обсудят вопросы противодействия недостоверной информации, а также обменяются лучшими практиками.

В этом году ключевыми темами станут итоги выборов в Госдуму РФ, противостояние попыткам дезинформации в ходе голосования, влияние фейков на различные сферы жизни общества, актуальные тенденции развития ИИ, вовлечение подростков в киберпреступность.

Также представят результаты исследований АНО «Диалог Регионы», посвященных мошенничеству в отношении детей и тенденциям использования детьми инструментов ИИ.

Регистрация на участие в форуме уже стартовала. Она продлится до 17 сентября включительно.