Качели, шезлонги и воркаут: набережная в Ивантеевке преобразилась и стала новой точкой притяжения

В Ивантеевке завершилось благоустройство набережной реки Уча. Обновленная территория площадью 4,4 гектара теперь представляет собой полноценную зону отдыха для жителей всех возрастов. Торжественное открытие состоялось 27 августа. Глава округа Максим Красноцветов вместе с заместителями, представителями подрядчика и горожанами проинспектировал объект и убедился, что инфраструктура полностью соответствует плану.



На набережной появились удобные пешеходные дорожки, современное освещение — 219 светильников — и система видеонаблюдения из 12 камер для безопасных вечерних прогулок. Для активного досуга обустроены детские и спортивные площадки, включая воркаут-комплекс. Предусмотрена отдельная огороженная зона для выгула собак.



Для комфортного отдыха установлены уютные павильоны, велопарковки, перголы, шезлонги и качели. Работают кафе и киоск для обмена книгами. На территории размещены информационные стенды с навигацией, 8 громкоговорителей, 4 питьевых фонтана и туалет.



Максим Красноцветов поблагодарил губернатора Московской области Андрея Воробьева за поддержку проекта. Он отметил, что набережная стала продолжением комфортной городской среды от сквера на Рощинской улице. За последние годы в Ивантеевке также привели в порядок городской парк, обновляют сквер у мемориала «Не вернувшимся с войны» и завершили реконструкцию Центра культуры и искусств имени Л. Н. Кекушева.



В ближайшее время на набережной установят два теннисных стола на площадке воркаута, добавят 98 светильников в амфитеатре и разместят дополнительные наклейки с навигацией на стендах. Новое пространство уже ждет горожан вблизи сквера на Рощинской улице.