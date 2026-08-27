Оргазм ценой инфаркта: кардиолог предупредила о рисках секса в жару

Интимная близость в жару может стать серьезным испытанием для сердечно-сосудистой системы. Заведующая отделением неотложной кардиологии № 2 Кузбасского кардиодиспансера, кандидат медицинских наук Юлия Гонеева предупредила в беседе с редакцией VSE42.RU , что нагрузка на сердце в душном помещении возрастает многократно. Особенно опасны такие условия для людей с недиагностированными проблемами с сердцем, гипертонией и ишемической болезнью.

Врач-кардиолог Юлия Гонеева рассказала о рисках, связанных с интимной близостью в условиях высоких температур. По ее словам, секс — это физическая нагрузка, а в жаркой душной комнате она увеличивается в разы. Для здорового человека это может пройти незаметно, но для людей с сердечно-сосудистыми заболеваниями последствия бывают фатальными.

В группе риска — пациенты с гипертонией, ишемической болезнью, те, кто перенес инфаркт, а также люди с невыявленными проблемами с сердцем. Учащение пульса и дыхания во время близости — нормальная реакция организма. Однако существуют признаки, которые должны насторожить.

Если после окончания полового акта пульс не восстанавливается в течение 5–10 минут, появляются сильная одышка, боль в груди, головокружение или холодный пот — это сигнал, что сердце не справляется с нагрузкой. Такое состояние, по словам кардиолога, может привести к инфаркту. В жару риск возрастает особенно сильно, поэтому людям с хроническими заболеваниями стоит быть предельно внимательными к своему состоянию.

Отказываться от близости летом здоровым людям не нужно. Достаточно соблюдать несколько простых правил, чтобы жара не стала помехой.

Прежде всего, стоит выбирать для интимной близости самое прохладное время суток — раннее утро или поздний вечер, когда солнце не так активно. Комнату перед этим необходимо тщательно проветрить или включить кондиционер (главное — не стоять под прямым потоком холодного воздуха).

Также важно снизить интенсивность: не стоит стремиться к рекордам нагрузки, лучше выбирать более спокойные позы, которые не требуют максимального напряжения. И главное правило — не забывать пить воду до и после, чтобы восполнить потерю жидкости, которую организм тратит на потоотделение.