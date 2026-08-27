Голодные медведи осаждают города: россиянам дали инструкцию по поведению

Неурожай орехов, ягод и грибов в тайге спровоцировал массовое нашествие медведей на населенные пункты Кузбасса. За август только в Таштагольском округе зафиксировали 106 обращений о выходе медведей к людям. Редакция VSE42.RU выяснила, что делать, если косолапый пришел в гости, и можно ли ему помочь восполнить запасы пищи.

Кузбасская тайга в этом году не порадовала диких животных урожаем. В лесах почти нет кедровых орехов, ягод и грибов. Голод вынуждает медведей покидать привычные места обитания и выходить в города и поселки. Ситуацию подтверждают местные власти, охотоведы и зоологи.

Редакция обратилась в Министерство лесного комплекса и охотничьего хозяйства Кузбасса с вопросом, можно ли помочь косолапым. Ответ был категоричным: подкармливать медведей вблизи населенных пунктов запрещено. В ведомстве пояснили, что зверь должен добывать пищу самостоятельно в естественной среде.

Даже если закидывать корм глубоко в лес, это не решит проблему. Медведь — умное животное с тонким нюхом, он быстро свяжет запах еды с присутствием человека. После этого хищник будет возвращаться за новой порцией, что создает серьезную угрозу для людей.

Власти призывают жителей соблюдать осторожность и не пытаться помочь диким животным. В Таштагольском округе, где ситуация особенно напряженная, за август зарегистрировано 106 обращений о выходе медведей в населенные пункты. В ряде муниципалитетов введен специальный режим повышенной готовности.