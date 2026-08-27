Политолог Александр Дудчак заявил, что на Украине началась подготовка к возможной отставке президента Владимира Зеленского, поскольку у него появляются новые противники, а число сторонников сокращается на фоне коррупционных скандалов, и западные страны все активнее требуют политических изменений в руководстве страны. Об этом сообщает РИА Новости.

Эксперт отметил, что обсуждение президентских выборов становится все более актуальным, хотя Зеленский ранее выступал против их проведения до завершения конфликта, называя это «цунами, которое расколет Украину». Однако, по словам Дудчака, позиция президента постепенно ослабевает, и его положение он сравнил с «гнилым расшатанным зубом», который можно удалить в любой момент.

При этом политолог признал, что на данный момент Зеленский все еще устраивает большинство лидеров стран Запада, но внутренние проблемы и давление союзников создают почву для смены власти.



Ранее депутат Госдумы заявил о вынужденной мобилизации женщин и детей киевским режимом из-за провалов.