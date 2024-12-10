Свыше 4,7 миллиона жителей привились от гриппа в Подмосковье в этом году
Фото: [Министерство здравоохранения МО]
В регионе подвели итоги кампании по вакцинации от гриппа, передает Министерство здравоохранения Московской области. Она проводилась с сентября по декабрь.
По словам главы министерства Максима Забелина, в общей сложности, в этом году в рамках прививочной кампании вакцинировались свыше 4,7 миллиона жителей, включая примерно 1,1 миллиона детей. Министр отметил, что план по вакцинации был выполнен на 100%.
Поставить прививку в регионе можно было как в поликлиниках, так и в передвижных прививочных комплексах.