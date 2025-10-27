Свыше 500 человек вышли на лед на открытии сезона массовых катаний в Подольске

В Подольске в Ледовом дворце «Витязь» открыли сезон массовых катаний на коньках. В нем приняли участие свыше 500 человек, сообщили в администрации округа.

В Подмосковье к зиме откроют пять новых катков с искусственным льдом, рассказал до этого заместитель председателя правительства Московской области — министр благоустройства Московской области Михаил Хайкин.

Каждый сеанс в ледовом дворце в Подольске длится 1 час. Число билетов ограничено — на массовое катание выделяется только 200. Взять напрокат можно коньки любых размеров. Для льготных категорий граждан доступно катание в течение одного сеанса по будням один раз в неделю.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что в регионе открыто более 70 ледовых дворцов.