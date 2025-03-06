Свыше 55 млн руб. выделят на поддержку начинающих предпринимателей в Подмосковье в 2025 году

В Подмосковье в 2025 году на поддержку начинающих предпринимателей будет выделено свыше 55 млн руб. О мере поддержки рассказали в Министерстве социального развития Московской области.

Помощь в открытии своего дела, а также единовременную выплату можно получить в областном Кадровом центре. По итогам прошлого года такую меру поддержки оказали более чем 300 безработным жителям. Сейчас размер такой выплаты составляет 180 тыс. руб.

Чаще всего жители направляют выплату на открытие кабинетов косметологии, пунктов выдачи заказов, спортивных секций.

Ранее сообщалось, что в Подмосковье поддержку от персональных помощников получили более 60 тыс. жителей.