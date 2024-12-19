Свыше 800 тысяч машин зафиксировали на дорогах Подмосковья сегодня утром

Восемьсот шесть тысяч автомобилей было зафиксировано на подмосковных дорогах утром в четверг, передает Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области. Этот показатель на два процента ниже, чем месяцем ранее.

В утренние часы 19 декабря загруженность автодорог региона составляет пять баллов. В основном заторы выявлены по направлению в столицу на участках трасс М-4 «Дон» и М-9 «Балтия». Помимо этого, пробки есть на других шоссе области, включая Ленинградское, Ярославское, Щелковское, Каширское.

В ведомстве призвали автовладельцев к осторожности и внимательности за рулем. Важно соблюдать ПДД, дистанцию и не превышать скорость.