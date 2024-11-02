Свыше двух миллионов человек прошли тестирование на ВИЧ в Подмосковье с января

Порядка 2,2 миллиона жителей региона проверились на ВИЧ с января текущего года, передает Министерство здравоохранения Московской области.

Для сравнения, годом ранее исследование в регионе прошли на 255 тысяч человек меньше.

В регионе провериться на ВИЧ можно бесплатно и анонимно. Тестирование доступно в поликлиниках, Центре по профилактике и борьбе со СПИД, в передвижных комплексах.