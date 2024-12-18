Свыше тысячи объектов областной недвижимости проверили с января в Подмосковье

Инспекторы Министерства имущественных отношений Московской области с января уходящего года проверили порядка 1,1 тысячи объектов недвижимости, которая находится в собственности региона.

В частности, 428 участков земли и 668 объектов капитального строительства были проинспектированы на предмет вовлечения в хозяйственный оборот неиспользуемого имущества.

В целом с 2023 года инспекторы проверили свыше восьми тысяч объектов недвижимости, включая почти 1,7 тысячи участков земли и свыше 6,3 тысячи объектов капстроительства. Неиспользуемое имущество было обнаружено в восьми сотнях случаев: на 22 участках и 787 объектах капстроительства.