Свыше тысячи подмосковных компаний получили социальный статус
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В регионе социальный статус получили 1153 компании, передает Министерство инвестиций, промышленности и науки Московской области. В их числе 885 организаций, которые подтвердили полученный ранее статус.
По словам зампреда областного правительства — главы министерства Екатерины Зиновьевой, регион побил собственный рекорд по количеству социальных организаций. При этом до конца года этот показатель может вырасти.
В регионе социальным предприятиям доступны различные меры поддержки, включая гранты и субсидии. В текущем году субсидии на сто миллионов рублей получат семьдесят таких организаций.