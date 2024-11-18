Свыше тысячи подмосковных компаний получили социальный статус

В регионе социальный статус получили 1153 компании, передает Министерство инвестиций, промышленности и науки Московской области. В их числе 885 организаций, которые подтвердили полученный ранее статус.

По словам зампреда областного правительства — главы министерства Екатерины Зиновьевой, регион побил собственный рекорд по количеству социальных организаций. При этом до конца года этот показатель может вырасти.

В регионе социальным предприятиям доступны различные меры поддержки, включая гранты и субсидии. В текущем году субсидии на сто миллионов рублей получат семьдесят таких организаций.